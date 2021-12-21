Тимофей мечтает сделать первый шаг и научиться танцевать. Только без помощи ему не обойтись

Тимофей — один из тройни. Но большой и дружной семьи, о которой мечтала его мама, не получилось. На 31-й неделе беременности случилась отслойка плаценты, врачам пришлось делать экстренное кесарево. Тройняшки были в очень тяжёлом состоянии. Брат Марк и сестра Полина умерли на восьмой день жизни. А Тимоша смог выжить.

Мальчик развивался с очень серьёзной задержкой. Только в год он научился ползать, а сидеть стал в 1 год и 8 месяцев. Вскоре Тимофею поставили диагноз — ДЦП. После этого жизнь ребёнка превратилась в череду бесконечных реабилитаций. Тимофей научился говорить, стоять и даже передвигаться у опоры. В 4 года случился новый удар — у Тимоши появились первые приступы эпилепсии. К счастью, врачам удалось подобрать эффективную терапию. Но это сильно отбросило мальчика в развитии.

Реабилитации начались с удвоенной силой. Каждый навык у болезни Тимофей буквально отвоёвывал ежедневной тяжёлой работой. Чтобы сохранить прогресс, интенсивность занятий нужно постоянно увеличивать. Очередной курс в одном из петербургских реабилитационных центров, где у Тимофея была самая лучшая динамика, стоит 250 000 рублей. У мамы мальчика, которая воспитывает сына одна, нет никакой возможности собрать эту сумму самостоятельно.

Пропускать реабилитации нельзя, ведь если упустить время, снова случится откат в развитии. Тимофей очень умный, добрый парень. Он увлекается ментальной арифметикой, обожает театр и сам выступает на сцене. Его главная мечта — танцевать. Пока Тимофею доступны лишь танцы на колясках. Но он верит, что сможет самостоятельно сделать первый шаг и научится танцевать. Только без поддержки ему не обойтись.