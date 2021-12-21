Из США депортирован первый россиянин, осужденный за обход санкций. Петербуржец отсидел в американской тюрьме больше двух лет

В Россию 21 декабря возвращается первый россиянин, осужденный в США за нарушение санкций против РФ. Как сообщает «Коммерсантъ», речь идет о гендиректоре ООО «КС Инжениринг» из Петербурга Олеге Никитине.
Как установил суд Южного округа штата Джорджия, летом 2019 года Никитин решил приобрести в США силовую турбину Vectra-40G (используется для выработки электроэнергии на автономных промышленных объектах). Техасский завод Dresser Rand не мог продать россиянину турбину напрямую из-за запрета на поставки его продукции в Россию. Как посчитало обвинение, для обхода санкций Никитин привлек к сделке несколько посредников.
Однако руководители техасского завода обратились в ФБР. Менеджер Dresser Rand исполнил роль «тайного агента под прикрытием», благодаря чему были задержаны трое посредников. Они якобы пошли на сотрудничество со спецслужбами и выбили себе меньшие сроки наказания. Один из них позвонил Никитину в Петербург и вызвал его на встречу в США. 19 сентября 2019 года петербуржца задержали в городе Саванна в штате Джорджия. После чего бизнесмен провел два года в окружной тюрьме. Ему инкриминировали нарушение двух федеральных законов США об антироссийских санкциях, сговор с целью совершения мошенничества и отмывание денег. При этом сотрудники ФБР якобы хотели получить сведения о неких «конечных покупателях» турбины, которые могли быть связаны с правительством РФ. Сам Никитин уверял, что приобретал ее для себя лично. Адвокат, по словам жены предпринимателя, смог собрать досье, свидетельствующее о том, что бизнесмен никак не связан ни с госструктурами, ни с нефтяным бизнесом. Сам Никитин заявил, что нарушил американские законы из-за их незнания. В итоге он был признан виновным только в обходе санкций и получил 28 месяцев тюрьмы с последующей депортацией.