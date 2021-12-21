Из США депортирован первый россиянин, осужденный за обход санкций. Петербуржец отсидел в американской тюрьме больше двух лет

В Россию 21 декабря возвращается первый россиянин, осужденный в США за нарушение санкций против РФ. Как сообщает «Коммерсантъ», речь идет о гендиректоре ООО «КС Инжениринг» из Петербурга Олеге Никитине.



Как установил суд Южного округа штата Джорджия, летом 2019 года Никитин решил приобрести в США силовую турбину Vectra-40G (используется для выработки электроэнергии на автономных промышленных объектах). Техасский завод Dresser Rand не мог продать россиянину турбину напрямую из-за запрета на поставки его продукции в Россию. Как посчитало обвинение, для обхода санкций Никитин привлек к сделке несколько посредников.

