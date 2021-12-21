Вез удобрения. Тихоокеанский сухогруз застрял в порту Усть-Луга в Ленобласти

Судно под флагом Маршалловых островов село на мель в порту Усть-Луга. Как сообщает 21 декабря 47news, транспортная прокуратура организовала проверку.



Балкер — специализированное судно для перевозки грузов — под названием Tomini Prospety застрял в Кингисеппском районе Ленобласти еще 19 декабря. Он перевозил минеральные удобрения. При посадке на мель никто не пострадал.



По данным сервиса Marine Traffic, до Усть-Луги судно выполняло шестидневный рейс из порта Мууга в северной части Эстонии. Балкер, построенный в 2008 году, достигает в длину 199 метров, в ширину — 32 метра, а его общая грузоподъемность составляет больше 63 тысяч тонн.

