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Инженера из ФСО в Петербурге обманули на 4,5 миллиона рублей

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«Служба безопасности банка» месяц морочила голову сотруднице спецсвязи Федеральной службы охраны РФ на Северо-Западе. На то, чтобы рассказать об обмане полиции, потребовалось примерно столько же времени.

Как стало известно «Фонтанке» 21 декабря, накануне в ближайшем к месту работы 78-м отделе полиции заявление о хищении более 4,5 миллионов рублей писала 62-летняя жительница Выборгского района, которая представилась инженером из Управления специальной связи и информации ФСО в регионе.

Осенью она имела неосторожность увязнуть в беседе якобы с сотрудницей банка. Та рассказала известную сказку о хакерской атаке и только что предотвращённой попытке списания средств, которая может и повториться. Спасать деньги петербурженке предложили на «резервных» счетах.

«В период с 1 ноября по 1 декабря женщина перевела на указанные счета денежные средства в сумме 4 миллионов 521 тысячи 500 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

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Комментарии (10)

265984735
– Но позвольте, как же он служил в очистке?
syshsun
Надо не уголовное дело заводить,а карточку в психушке.
Maxi 555
++
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