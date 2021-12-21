Инженера из ФСО в Петербурге обманули на 4,5 миллиона рублей

«Служба безопасности банка» месяц морочила голову сотруднице спецсвязи Федеральной службы охраны РФ на Северо-Западе. На то, чтобы рассказать об обмане полиции, потребовалось примерно столько же времени.



Как стало известно «Фонтанке» 21 декабря, накануне в ближайшем к месту работы 78-м отделе полиции заявление о хищении более 4,5 миллионов рублей писала 62-летняя жительница Выборгского района, которая представилась инженером из Управления специальной связи и информации ФСО в регионе.



Осенью она имела неосторожность увязнуть в беседе якобы с сотрудницей банка. Та рассказала известную сказку о хакерской атаке и только что предотвращённой попытке списания средств, которая может и повториться. Спасать деньги петербурженке предложили на «резервных» счетах.

