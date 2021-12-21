Основатель MDK Роберто Панчвидзе возглавил блогерское агентство INVITE

Основатель и владелец интернет-сообщества MDK и MDK Creative Agency Роберто Панчвидзе занял пост исполнительного директора блогерского агентства INVITE. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает Lenta.ru.
Работая в новой должности Панчвидзе, намерен сделать работу INVITE максимально прозрачной для блогеров и клиентов, чтобы вывести индустрию influence-маркетинга в РФ на новый уровень. Предприниматель собирается развивать на базе компании полноценный агентский и консьерж-сервис для блогеров и артистов.
Одновременно с назначением на пост исполнительного директора Панчвидзе стал одним из акционеров агентства.