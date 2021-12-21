НХЛ приостановила сезон из-за вспышки коронавируса

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков договорились о приостановке регулярного чемпионата до католического Рождества. Об этом сообщили в пресс-службе НХЛ.
The @NHL and @NHLPA have agreed to begin the Holiday Break after Tuesday’s games. Practices will resume on Dec. 26 and the League’s regular-season schedule will resume on Dec. 27. https://t.co/0Bmu8dlZ1M pic.twitter.com/JHbxtzMX6D— NHL Public Relations (@PR_NHL) December 21, 2021
В ночь на среду, 22 декабря, пройдут последние игры перед паузой: «Вашингтон» — Филадельфия» и «Тампа-Бэй» — «Вегас». Дни с 22 по 25 декабря объявлены выходными. В воскресенье клубы проведут тестирование хоккеистов, после чего состоятся тренировки. Далее команды отправятся на выезд.
Общее число перенесенных матчей в текущем сезоне выросло до 49.
В ближайшие дни из-за вспышки коронавируса ожидается окончательное решение лиги и профсоюза игроков об участии хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в феврале.