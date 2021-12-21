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НХЛ приостановила сезон из-за вспышки коронавируса

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Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков договорились о приостановке регулярного чемпионата до католического Рождества. Об этом сообщили в пресс-службе НХЛ.

В ночь на среду, 22 декабря, пройдут последние игры перед паузой: «Вашингтон» — Филадельфия» и «Тампа-Бэй» — «Вегас». Дни с 22 по 25 декабря объявлены выходными. В воскресенье клубы проведут тестирование хоккеистов, после чего состоятся тренировки. Далее команды отправятся на выезд.

Общее число перенесенных матчей в текущем сезоне выросло до 49.

В ближайшие дни из-за вспышки коронавируса ожидается окончательное решение лиги и профсоюза игроков об участии хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в феврале.

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Комментарии (1)

angel of death
молодцы! хоккеисты - тоже люди, а хоккей - контактный вид спорта...
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