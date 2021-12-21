Трамвай сошел с рельсов на Заневской площади. Два маршрута отправили в объезд

Как сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», на Заневской площади сошел с рельсов вагон трамвая. С 10:25 на время аварийных работ изменены трассы маршрутов № 10 и № 39 .



Трамваи № 10 следуют от конечной станции «Река Оккервиль» по улице Коллонтай и Дальневосточному проспекту до конечной станции «Малая Охта». Маршрут № 39 временно идет от Трамвайного парка № 7 по проспекту Обуховской Обороны, Володарскому мосту и Дальневосточному проспекту до конечной станции «Малая Охта».