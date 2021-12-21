От гриппа в Петербурге привилась почти половина горожан

В Петербурге по состоянию на вчерашний день привито от гриппа 2 407 255 человек, в том числе 481 866 детей. Это составляет 44,6 % населения города. Такие данные во вторник, 21 декабря, обнародовали в региональном управлении Роспотребнадзора.



В ведомстве напомнили, что в Петербурге сейчас продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. В эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети в возрасте от 7 до 14 лет и взрослое население. Наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация, напомнили в управлении.

