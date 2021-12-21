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От гриппа в Петербурге привилась почти половина горожан

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В Петербурге по состоянию на вчерашний день привито от гриппа 2 407 255 человек, в том числе 481 866 детей. Это составляет 44,6 % населения города. Такие данные во вторник, 21 декабря, обнародовали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что в Петербурге сейчас продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. В эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети в возрасте от 7 до 14 лет и взрослое население. Наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация, напомнили в управлении.

Ранее «Фонтанка» писала, что Минздрав РФ разрешил гражданам одновременно делать прививки от гриппа и коронавируса.

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Комментарии (13)

265056402
мне кажется, это деревья привиты на плодовые сорта. Они не оттуда отчёт взяли
Жора__
Так это привились те, кто поучаствовал в переписи населения!))) Верим!)))
261847251
Из своего окружения знаю только 3 человек, привитых от гриппа.
Это далеко не 50%.
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