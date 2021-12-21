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Воронежская полиция проверяет видео, на котором снегокат, привязанный к машине, разгоняется до 90 км/ч

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Полиция начала проверку видео из Воронежа, на котором автомобиль мчится по трассе со скоростью в 90 км/час с привязанным к нему снегокатом. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Видео с любителями экстрима начало распространяться в соцсетях накануне. Автор показывает сначала из салона машины, что едет на скорости в 90 километров в час. А потом переводит камеру на снегокат, который несется примерно с такой же скоростью по трассе.

«По опубликованному видео сотрудники полиции установят все обстоятельства и примут меры к правонарушителю», — заявила начальник пресс-службы ГУМВД по Воронежской области Наталья Куликова.

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Комментарии (3)

SERGEY111
Стальные иички у товарища на самокате - ну искры же летят .
angel of death
там надо прав лишать пожизненно, чтобы другие голову научились включать...
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