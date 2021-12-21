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Глава ВОЗ про Новый год: Отмененный праздник лучше отмененной жизни

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Перед рождественскими и новогодними праздниками на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал по возможности отменить все мероприятия для снижения рисков распространения инфекции. Об этом 21 декабря сообщает BBC.

«Отмененный праздник лучше отмененной жизни. Мы все устали от этой пандемии. Мы все хотим проводить время с друзьями и родственниками. Мы все хотим возвращения к нормальной жизни. Кратчайший путь к этому — и для лидеров стран, и для конкретных граждан — это принимать непростые решения сейчас, которые нужно принять ради защиты самих себя и окружающих. В каких-то случаях это будет означать отмену или перенос мероприятий. Но лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем отпраздновать сейчас, а потом скорбеть», — подчеркнул Гебрейесус.

Он добавил, что с пандемией можно покончить в 2022-м, если привить не менее 70 % населения в каждой стране мира к середине года.

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Комментарии (9)

263784231
Чем больше эти охранники чужого здоровья говорят, тем меньше остаётся идиотов, которые им ещё верят, поэтому есть шанс, что праздник люди всё-таки отметят, а вот хорошую жизнь товарищу Гебрейусу и иже с ним, кто-нибудь, да отменит...
e8okcy045171
“Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор”
Cashmare
не надо обращать внимание навоз... упс, пробел забыл... а не, всё правильно
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