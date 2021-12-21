В Петербурге мигрантов подозревают в похищении человека. Выкуп требовали у москвички

Как стало известно «Фонтанке» 21 декабря, накануне ночью в дежурную часть главка полиции позвонил молодой человек и рассказал, что отца его девушки, проживающей в Москве, похитили. Злодеи потребовали у дочери выкуп в размере 30 тысяч рублей, в противном случае обещали избить мужчину.
Спустя четыре часа оперативники задержали предполагаемых похитителей у дома
Похищенный 49-летний мужчина, нелегально проживающий в Петербурге, написал заявление на своих мучителей. Он рассказал, что 19 декабря вечером двое пришли в квартиру, где он проживает, избили, а потом заставили сесть в автомобиль Ravon R4. Вместе они доехали до улицы Чайковского, где мужчине нанесли не менее 15 ударов руками и ногами, потребовав 30 тысяч несуществующего долга.
Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», оба подозреваемых помещены в ИВС.