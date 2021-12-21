В Петербурге мигрантов подозревают в похищении человека. Выкуп требовали у москвички

Как стало известно «Фонтанке» 21 декабря, накануне ночью в дежурную часть главка полиции позвонил молодой человек и рассказал, что отца его девушки, проживающей в Москве, похитили. Злодеи потребовали у дочери выкуп в размере 30 тысяч рублей, в противном случае обещали избить мужчину.



Спустя четыре часа оперативники задержали предполагаемых похитителей у дома № 9 по проспекту Большевиков. Одному из подозреваемых 28 лет, регистрации он не имеет, другому — 32 года, регистрация есть. Оба — граждане Узбекистана, проживают на бульваре Новаторов.

