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В Петербурге мигрантов подозревают в похищении человека. Выкуп требовали у москвички

Оперативники уголовного розыска задержали двух граждан Узбекистана, им вменяют похищение человека, уголовное дело уже возбуждено.

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Как стало известно «Фонтанке» 21 декабря, накануне ночью в дежурную часть главка полиции позвонил молодой человек и рассказал, что отца его девушки, проживающей в Москве, похитили. Злодеи потребовали у дочери выкуп в размере 30 тысяч рублей, в противном случае обещали избить мужчину.

Спустя четыре часа оперативники задержали предполагаемых похитителей у дома № 9 по проспекту Большевиков. Одному из подозреваемых 28 лет, регистрации он не имеет, другому — 32 года, регистрация есть. Оба — граждане Узбекистана, проживают на бульваре Новаторов.

Похищенный 49-летний мужчина, нелегально проживающий в Петербурге, написал заявление на своих мучителей. Он рассказал, что 19 декабря вечером двое пришли в квартиру, где он проживает, избили, а потом заставили сесть в автомобиль Ravon R4. Вместе они доехали до улицы Чайковского, где мужчине нанесли не менее 15 ударов руками и ногами, потребовав 30 тысяч несуществующего долга.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», оба подозреваемых помещены в ИВС.

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Комментарии (2)

кто-то страшный
>заставили сесть в автомобиль Ravon R4

Ну ладно бы били, но такое... Нелюди!
DenZol
Когда уже эту рабсилу выгонят. Все больше и больше доказательств, что нормальных людей среди приезжающих единицы. Но что теперь, ради них остальных терпеть? Семеро одного не ждут…
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