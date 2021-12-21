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Девушки на миллион. На Ржевке из квартиры страхового агента прекрасные гости унесли украшения матери

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В Красногвардейском районе гости сына оставили хозяйку без украшений перед Новым годом.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 декабря, неделю скрывал от матери кражу драгоценностей 28-летний житель Красногвардейского района, сотрудник одной из страховых компаний Петербурга. Об этом накануне около 11 утра рассказала в полиции местная жительница.

По предварительной информации, вечером 14 декабря молодой человек позвал в гости друга и двух девушек. Посиделки продлились до 4 утра, после чего петербуржец остался дома один. Утром он обнаружил, что пропали все украшения матери.

Сумму ущерба пострадавшая оценила в миллион рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

veteran78
Теперь работает стоя. Мамка поди хорошего ремня дала.
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