Девушки на миллион. На Ржевке из квартиры страхового агента прекрасные гости унесли украшения матери

В Красногвардейском районе гости сына оставили хозяйку без украшений перед Новым годом.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 декабря, неделю скрывал от матери кражу драгоценностей 28-летний житель Красногвардейского района, сотрудник одной из страховых компаний Петербурга. Об этом накануне около 11 утра рассказала в полиции местная жительница.



По предварительной информации, вечером 14 декабря молодой человек позвал в гости друга и двух девушек. Посиделки продлились до 4 утра, после чего петербуржец остался дома один. Утром он обнаружил, что пропали все украшения матери.

