В помощь гурману: как устроить ресторан дома

Раньше расположение и зона доставки охватывали преимущественно северные районы Петербурга и области — некоторые даже ездили за вкусными блюдами из города. Теперь ресторан открыл фабрику-кухню готовой еды и полуфабрикатов на Новгородской улице, неподалеку от своего городского филиала.
Новая кулинария работает в максимально удобном для горожан режиме: заказы принимают на сайте и по телефону +7(812)318-1963. А для тех, кому нужно увидеть еду своими глазами, а не на фотографиях, на днях открылся двухэтажный торговый зал, интерьер которого не копирует обстановку ресторана, но использует узнаваемые детали.
Но и без них никто бы не перепутал, что это заведение именно из семьи «Шаляпин»: в его ассортимент вошли все легенды меню обоих ресторанов и кулинарии в Репино — готовые блюда и полуфабрикаты. Поэтому здесь можно наполнить холодильник на всю рабочую неделю, быстро подготовиться к приему гостей или заказать один офисный обед или семейный ужин.
Здесь многое «как дома» — рыбные и мясные котлеты, салаты, пельмени, блины и даже супы — например, борщ, солянка или куриный суп с лапшой. Сладкоежек привлекут витрины с пирогами, булочками, тортами и пирожными. Можно отведать кавказскую и среднеазиатскую еду
Современные кухонные цеха позволяют готовить изысканные и сложные блюда и соответствуют самым высоким стандартам для обеспечения качества производства. Для приготовления берут только натуральные продукты высшего качества, не применяют усилители вкуса, запаха и искусственные консерванты. И, конечно, здесь не предлагают посетителям «вчерашнее».
Материал подготовлен специально для ресторана «Шаляпин»