В помощь гурману: как устроить ресторан дома

Раньше расположение и зона доставки охватывали преимущественно северные районы Петербурга и области — некоторые даже ездили за вкусными блюдами из города. Теперь ресторан открыл фабрику-кухню готовой еды и полуфабрикатов на Новгородской улице, неподалеку от своего городского филиала.

Новая кулинария работает в максимально удобном для горожан режиме: заказы принимают на сайте и по телефону +7(812)318-1963. А для тех, кому нужно увидеть еду своими глазами, а не на фотографиях, на днях открылся двухэтажный торговый зал, интерьер которого не копирует обстановку ресторана, но использует узнаваемые детали.

