В 2021 году русское искусство принесло аукционному дому Christie's 17 млн фунтов. Топ-лотом стал автограф Даниила Хармса

«В 2021 году в Лондоне отдел русского искусства Christie's провел три тематических аукциона в июне и ноябре. Общая выручка составила 17 322 250 фунтов стерлингов. Особым событием стал аукцион шедевров Фаберже из коллекции Гарри Вульфа. 98% лотов было продано, аукцион принес 5 203 250 фунтов стерлингов, более чем в два раза превысив предаукционную оценку», — говорится в сообщении аукционного дома 20 декабря (цитата по «Интерфаксу» ).

В июне было установлено три мировых рекорда стоимости на работы российских художников. В их число входят «Невидимый град Китеж» Константина Горбатова за 525 тысяч фунтов стерлингов, «Натюрморт с розами, анемонами и хризантемами в китайской вазе» Сергея Чехонина за 275 тысяч фунтов стерлингов и «Шесть композиций из серии Appearances» Дмитрия Пригова за 22 500 фунтов стерлингов.



Кроме того, была полностью распродана коллекция произведений Фаберже, ранее принадлежавшая Александре Анастасии Гамильтон, герцогине Аберкорнской. 18 лотов принесли почти миллион фунтов. Еще 876 500 фунтов стерлингов принес онлайн-аукцион русских рукописей из частной коллекции. Топ-лотом торгов стал автограф писателя Даниила Хармса.



По предварительным прогнозам, суммарный объем продаж аукционного дома в 2021 году составит 5,2 млрд фунтов стерлингов. Рост, по сравнению с прошлым годом, составил 54%. В рамках аукционов и онлайн-торгов выручка составила 3,9 млрд фунтов стерлингов, частные продажи принесли 1,3 млрд.