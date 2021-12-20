FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -12
74.29р83.62р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В 2021 году русское искусство принесло аукционному дому Christie's 17 млн фунтов. Топ-лотом стал автограф Даниила Хармса

0
Печать

По результатам трех аукционов, проведенных отделом русского искусства Christie’s, общая выручка аукционного дома составила 17,3 миллиона фунтов стерлингов.

«В 2021 году в Лондоне отдел русского искусства Christie's провел три тематических аукциона в июне и ноябре. Общая выручка составила 17 322 250 фунтов стерлингов. Особым событием стал аукцион шедевров Фаберже из коллекции Гарри Вульфа. 98% лотов было продано, аукцион принес 5 203 250 фунтов стерлингов, более чем в два раза превысив предаукционную оценку», — говорится в сообщении аукционного дома 20 декабря (цитата по «Интерфаксу»).

ПоделитьсяПоделиться

В июне было установлено три мировых рекорда стоимости на работы российских художников. В их число входят «Невидимый град Китеж» Константина Горбатова за 525 тысяч фунтов стерлингов, «Натюрморт с розами, анемонами и хризантемами в китайской вазе» Сергея Чехонина за 275 тысяч фунтов стерлингов и «Шесть композиций из серии Appearances» Дмитрия Пригова за 22 500 фунтов стерлингов.

Кроме того, была полностью распродана коллекция произведений Фаберже, ранее принадлежавшая Александре Анастасии Гамильтон, герцогине Аберкорнской. 18 лотов принесли почти миллион фунтов. Еще 876 500 фунтов стерлингов принес онлайн-аукцион русских рукописей из частной коллекции. Топ-лотом торгов стал автограф писателя Даниила Хармса.

По предварительным прогнозам, суммарный объем продаж аукционного дома в 2021 году составит 5,2 млрд фунтов стерлингов. Рост, по сравнению с прошлым годом, составил 54%. В рамках аукционов и онлайн-торгов выручка составила 3,9 млрд фунтов стерлингов, частные продажи принесли 1,3 млрд.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний