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СКА обыграл Спартак и поднялся на первое место в Западной конференции КХЛ

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Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака». Встреча проходила в Санкт-Петербурге 20 декабря.

Армейцы выиграли со счётом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0). Голы за СКА забили Антон Бурдасов (17 минута, 28), Даниил Пыленков (20) и Андрей Кузьменко (38). У «Спартака» отличились Александр Хохлачев (4) и Александр Никишин (40).

Благодаря этой победе СКА с 56 очками поднялся на первое место в Западной конференции. Следующий матч петербургский клуб проведет 22 декабря против ЦСКА, идущего вторым с 55 очками.

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