СКА обыграл Спартак и поднялся на первое место в Западной конференции КХЛ

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака». Встреча проходила в Санкт-Петербурге 20 декабря.
Армейцы выиграли со счётом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0). Голы за СКА забили Антон Бурдасов (17 минута, 28), Даниил Пыленков (20) и Андрей Кузьменко (38). У «Спартака» отличились Александр Хохлачев (4) и Александр Никишин (40).
Благодаря этой победе СКА с 56 очками поднялся на первое место в Западной конференции. Следующий матч петербургский клуб проведет 22 декабря против ЦСКА, идущего вторым с 55 очками.