Каникулы с пользой. Комздрав рассказал, где в Петербурге можно будет привиться от COVID-19 в новогодние праздники

Пункты вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники будут работать во всех районах Петербурга. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.



Прививки будут делать как в поликлиниках, так и в торговых центрах. Например, в Центральном районе желающих пройти вакцинацию на каникулах ждут на улице Правды, 18, Кавалергардской улице, 26, в ТЦ «Невский» (Невский проспект, 114–116) и на Малой Конюшенной, 2.

С адресами и графиком работы пунктов можно ознакомиться здесь.



Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что из-за штамма «омикрон» власти Петербурга рассматривают несколько сценариев новогодних праздников, в том числе допускают введение новых ограничений.

