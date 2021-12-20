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Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Каникулы с пользой. Комздрав рассказал, где в Петербурге можно будет привиться от COVID-19 в новогодние праздники

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Пункты вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники будут работать во всех районах Петербурга. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Прививки будут делать как в поликлиниках, так и в торговых центрах. Например, в Центральном районе желающих пройти вакцинацию на каникулах ждут на улице Правды, 18, Кавалергардской улице, 26, в ТЦ «Невский» (Невский проспект, 114–116) и на Малой Конюшенной, 2.

С адресами и графиком работы пунктов можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что из-за штамма «омикрон» власти Петербурга рассматривают несколько сценариев новогодних праздников, в том числе допускают введение новых ограничений.

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Комментарии (15)

OdinokiyDupri
Перезалейте график - Адмиралтейский район, там после 31.12.2021, обнуление 2022 года и декабрь начинается заново, идёт 01.12.2021, 02.12.2021 и т.д.
Ivan Topor
Чтоб вам всю жизнь такая "польза" была, и никакой другой.
264940801
Адрес - Ароматный мир!
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