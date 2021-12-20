Экс-помощница депутата Резника, которую хотел лишить статуса муниципала Беглов, сама сдала мандат

Экс-депутат Законодательного собрания, бывшая также помощницей депутата Максима Резника, Ольга Галкина решила отказаться от статуса муниципального депутата на Васильевском острове. Об этом она 20 декабря сообщила «Фонтанке».
«В муниципалитете Морской нас пятеро. У единороссов тоже пятеро. Но из-за того, что у и.о. главы совета два голоса, почти никакие наши предложения не проходят. А любая дискуссия считается за хамство, как только мы начинаем что-то обсуждать, нам говорят: «Не позорьте муниципалитет». Так работать стало невозможно»,— рассказала Галкина. Она также предложила сдать мандаты своим коллегам, чтобы инициировать перевыборы.
Галкина также сообщила, что ведёт обсуждение с вице-спикером городского парламента Мариной Шишкиной о работе её помощницей.
Ранее губернатор Александр Беглов направил в муниципалитет требование лишить мандата Галкину за ошибки в декларации о доходах. Сама она отмечала, что они незначительные.
Ольга Галкина ранее была депутатом Законодательного собрания, позже работала в качестве помощницы депутата Максим Резника. В 2021 году она баллотировалась в городской парламент в Московском районе, где собирался избираться Резник, но из-за уголовного дела не смог подать документы в избирательную комиссию. В начале подсчёта голосов Галкина лидировала, после этого несколько председателей участковых избирательных комиссий сбежали с документами с участков и данные стали меняться в пользу ЛДПРовца Андрея Малкова. В итоге он выиграл выборы, незначительно опередив Галкину.