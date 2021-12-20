Экс-помощница депутата Резника, которую хотел лишить статуса муниципала Беглов, сама сдала мандат

Экс-депутат Законодательного собрания, бывшая также помощницей депутата Максима Резника, Ольга Галкина решила отказаться от статуса муниципального депутата на Васильевском острове. Об этом она 20 декабря сообщила «Фонтанке».



«В муниципалитете Морской нас пятеро. У единороссов тоже пятеро. Но из-за того, что у и.о. главы совета два голоса, почти никакие наши предложения не проходят. А любая дискуссия считается за хамство, как только мы начинаем что-то обсуждать, нам говорят: «Не позорьте муниципалитет». Так работать стало невозможно»,— рассказала Галкина. Она также предложила сдать мандаты своим коллегам, чтобы инициировать перевыборы.

