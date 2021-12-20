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Собчак рассказала, что на нее подают в суд из-за фильма про «инфоцыган»

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После публикации фильма про «инфоцыган» Ксению Собчак обвинили в разжигании ненависти к кочевому народу. Об этом она сама сообщила 20 декабря в своем телеграм-канале.

«Мы выпустили «инфоцыган», 4,5 млн просмотров, были готовы к обидам и возмущениям от продавцов воздуха. Но жизнь штука неожиданная. РАЗЖИГАНИЕ НЕНАВИСТИ К ЦЫГАНАМ!!!» — пишет Собчак (орфография и пунктуация автора — прим. ред.).

По ее словам, Сергей Бриз, который сам представляется инвестором и руководителем онлайн-школы, посчитал, что своим фильмом журналистка оскорбила «этническую группу». Он требует удалить выпуск, извиниться и выплатить ему 100 млн рублей.

«Я женщина не гордая, повторю: термин «инфоцыгане» придумала не я, предубеждений ни к одной нации у меня нет, цыгане, которые танцевали в нашем ролике, с радостью поддержали эту идею. Резюмирую. По поводу цыган: народ с богатой историей и культурой, уважаю. По поводу претензий Сергея Бриза: <нецензурно>», — подытожила Собчак.

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