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«Шевроле» сгорел в пробке на Маршала Жукова. Зарево показали водители

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Бонусом к пробкам в Кировском районе Петербурга стал разгоревшийся на проезжей части автомобильный пожар. Его потушили, но затор успел вырасти вдвое.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до шести часов вечера 20 декабря поступил сигнал о пожаре на проспекте Маршала Жукова, 21. Горел автомобиль марки «Шевроле».

Видео с «Фонтанкой» поделился читатель Кирилл. Он стоял в пробке через две машины от горящего авто. По его словам, был слышен глухой звук, после полыхнуло из-под капота.

Кирилл Тртилек

«Похоже, машина была с газовым оборудованием, — рассказывает Кирилл. — Начался активный пожар, кто-то пытался помогать тушить. Водитель вышел из машины, прогуливался нетерпеливо вокруг в полустрессовом состоянии».

По информации МЧС, на Маршала Жукова выезжали два расчёта. К шести вечера пожар ликвидировали. В «Шевроле» выгорел отсек двигателя, кроме железа, пострадавших нет.

Судя по «Яндекс. Картам», за час пробка в районе проспекта Маршала Жукова, 21, растянулась до четырёх километров. Вечером 20 декабря загруженность городских дорог достигла 9 баллов — это на 2 балла больше обычного.

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