«Шевроле» сгорел в пробке на Маршала Жукова. Зарево показали водители

Бонусом к пробкам в Кировском районе Петербурга стал разгоревшийся на проезжей части автомобильный пожар. Его потушили, но затор успел вырасти вдвое.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до шести часов вечера 20 декабря поступил сигнал о пожаре на проспекте Маршала Жукова, 21. Горел автомобиль марки «Шевроле».
Видео с «Фонтанкой» поделился читатель Кирилл. Он стоял в пробке через две машины от горящего авто. По его словам, был слышен глухой звук, после полыхнуло из-под капота.
Кирилл Тртилек
«Похоже, машина была с газовым оборудованием, — рассказывает Кирилл. — Начался активный пожар, кто-то пытался помогать тушить. Водитель вышел из машины, прогуливался нетерпеливо вокруг в полустрессовом состоянии».
По информации МЧС, на Маршала Жукова выезжали два расчёта. К шести вечера пожар ликвидировали. В «Шевроле» выгорел отсек двигателя, кроме железа, пострадавших нет.
Судя по «Яндекс. Картам», за час пробка в районе проспекта Маршала Жукова, 21, растянулась до четырёх километров. Вечером 20 декабря загруженность городских дорог достигла 9 баллов — это на 2 балла больше обычного.