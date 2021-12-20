«Шевроле» сгорел в пробке на Маршала Жукова. Зарево показали водители

Бонусом к пробкам в Кировском районе Петербурга стал разгоревшийся на проезжей части автомобильный пожар. Его потушили, но затор успел вырасти вдвое.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до шести часов вечера 20 декабря поступил сигнал о пожаре на проспекте Маршала Жукова, 21. Горел автомобиль марки «Шевроле».



Видео с «Фонтанкой» поделился читатель Кирилл. Он стоял в пробке через две машины от горящего авто. По его словам, был слышен глухой звук, после полыхнуло из-под капота.