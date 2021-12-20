Чей земля? В Петербурге из-за нормативной лакуны появились «островки», зарастающие снегом и свалками

Парламентская комиссия по городскому хозяйству на заседании 20 декабря приняла решение обратить внимание двух профильных членов городского правительства на проблему.
«В настоящее время сложилась ситуация, связанная с уборкой территорий, не имеющих ведомственной принадлежности, когда на администрацию районов в силу требования постановления правительства № 1098 возложены обязанности по уборке всей территории в границах района, за исключением территорий, содержание которых отнесено к полномочиям местного самоуправления или иных органов и третьих лиц», — рассказал замглавы комиссии Александр Ходосок.
Депутат пояснил, что комитет имущественных отношений осуществляет расчет площадей, подлежащих уборке, исключительно по внутриквартальным территориям. То есть часть территорий в районах не включены в этот расчет, и на их содержание, как следствие, средства из казны города не выделяются. Итог: несанкционированные свалки, несвоевременная уборка снега и наледи с тротуаров.
В ответе комитета имущественных отношений на имя Ходоска (есть в распоряжении редакции «Фонтанки») говорится, что в нормативных актах такого понятия, как «территория, не имеющая ведомственной принадлежности», вообще не существует, отсутствуют как порядок определения такой земли, так и порядок расчета.
Первый замглавы комитета по благоустройству Сергей Малинин пояснил, что городские правила благоустройства определяют: уборке подлежит вся территория Петербурга. «Основная проблематика, что непонятно, каким образом рассчитывать площади для обеспечения уборки и содержания», — добавил он.
Представитель КИО, начальник управления городского кадастрового мониторинга Любовь Смирнова констатировала, что «при живых администрациях районов» говорить о том, что есть территории без ведомственной принадлежности «не очень корректно». Чиновница объяснила: 26 августа 2020 года после того, как Росреестр перешел на новый программный продукт, пропала техническая возможность комитета получать новые сведения о земельных участках, прошедших кадастровый учет. «И расчет внутриквартальных территорий уже не настолько достоверен, как был еще в 2020 году», — пояснила она. Пока чиновники не получат сведений о границах участков, они не смогут произвести и предоставить никаких расчетов для уборки.
В разговоре с «Фонтанкой» глава комиссии Валерий Гарнец подтвердил, что депутаты получают большое количество жалоб на пробелы с уборкой таких территорий. «В основном это те районы, которые не относятся к центру города, спальные районы, Парголово, Левашово, юг, Красносельский район... Район говорит, что «это наше», район просит денег на уборку, и им не дают, потому что нет расчетов», — сказал депутат.
«Яблочник» Борис Вишневский поинтересовался у Смольного, нельзя ли создать информационный ресурс, чтобы любой житель мог посмотреть, кто именно отвечает за уборку конкретной территории и, соответственно, кому жаловаться. Малинин рассказал, что в настоящее время разрабатывается информационный ресурс «Улично-дорожная сеть». Там будет вся информация о хозяине и способах содержания территорий. С внутриквартальными территориями сложнее. Чиновник предположил два выхода: интеграцию различных существующих ресурсов или разрабатываемый проект дополнят таким функционалом.
В итоге комиссия решила вернуться к вопросу после новогодних праздников и разработать вместе со Смольным корректировки нормативных актов для устранения этой лакуны.