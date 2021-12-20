Чей земля? В Петербурге из-за нормативной лакуны появились «островки», зарастающие снегом и свалками

«В настоящее время сложилась ситуация, связанная с уборкой территорий, не имеющих ведомственной принадлежности, когда на администрацию районов в силу требования постановления правительства № 1098 возложены обязанности по уборке всей территории в границах района, за исключением территорий, содержание которых отнесено к полномочиям местного самоуправления или иных органов и третьих лиц», — рассказал замглавы комиссии Александр Ходосок.

Депутат пояснил, что комитет имущественных отношений осуществляет расчет площадей, подлежащих уборке, исключительно по внутриквартальным территориям. То есть часть территорий в районах не включены в этот расчет, и на их содержание, как следствие, средства из казны города не выделяются. Итог: несанкционированные свалки, несвоевременная уборка снега и наледи с тротуаров.



В ответе комитета имущественных отношений на имя Ходоска (есть в распоряжении редакции «Фонтанки») говорится, что в нормативных актах такого понятия, как «территория, не имеющая ведомственной принадлежности», вообще не существует, отсутствуют как порядок определения такой земли, так и порядок расчета.



Первый замглавы комитета по благоустройству Сергей Малинин пояснил, что городские правила благоустройства определяют: уборке подлежит вся территория Петербурга. «Основная проблематика, что непонятно, каким образом рассчитывать площади для обеспечения уборки и содержания», — добавил он.



Представитель КИО, начальник управления городского кадастрового мониторинга Любовь Смирнова констатировала, что «при живых администрациях районов» говорить о том, что есть территории без ведомственной принадлежности «не очень корректно». Чиновница объяснила: 26 августа 2020 года после того, как Росреестр перешел на новый программный продукт, пропала техническая возможность комитета получать новые сведения о земельных участках, прошедших кадастровый учет. «И расчет внутриквартальных территорий уже не настолько достоверен, как был еще в 2020 году», — пояснила она. Пока чиновники не получат сведений о границах участков, они не смогут произвести и предоставить никаких расчетов для уборки.

