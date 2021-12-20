«Он мне лицо разбил, я его потыкал ножом». В Нижнем Тагиле задержали рецидивиста Шмака, ранившего пассажира трамвая

Сам инцидент произошел 16-го числа. Как установили полицейские, 31-летний местный житель ехал вместе с женой и четырехлетней дочкой в трамвае, когда в него зашли двое «подвыпивших мужчин» с бутылками алкоголя в руках. С ними была собака без намордника, не пристегнутая поводком. Когда животное начало бегать по салону, кондуктор попросила мужчин держать собаку при себе, однако те проигнорировали замечание. Тогда помочь кондуктору усмирить буйных пассажиров решил местный житель. Началась драка, кондуктор остановила трамвай, хулиганов вытолкнули из вагона.

«Мужчина, не побоявшийся нарушителей общественного порядка и вступившийся не только за свою семью, но и за всех пассажиров, только после ухода хулиганов обнаружил кровь на куртке и понял, что получил ранение», — описали дальнейшие события в МВД.



Полицейские оперативно по камерам видеонаблюдения установили подозреваемого — 34-летнего местного жителя по кличке Шмак. Ранее он был неоднократно судим за грабеж, разбой и причинение вреда здоровью. Когда его задерживали, Шмак был пьян. Факт конфликта он не отрицал и описал его коротко: «Пришел в трамвай, с собакой своей. Он мне лицо разбил, я его потыкал ножом. Всё». Про нож он рассказал, что носит его «для защиты от малолеток», а на вопрос о судимостях порекомендовал обратиться в МВД. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

