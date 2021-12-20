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Груженый самосвал догнал коллегу на трассе под Петербургом, водитель уехал в больницу

Серьезная авария с участием большегрузов произошла днем 20 декабря на «Южном полукольце» в Кировском районе Ленобласти. Одному из водителей потребовалась помощь медиков.

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Как сообщает 47News со ссылкой на экстренные службы, около половины второго часа дня на 137-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», около СНТ Михайловское, столкнулись грузовики Scania и MAN. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло на регулируемом перекрестке.

На фото с места ДТП видно, что участниками аварии стали груженые самосвалы. «МАН» догнал «Сканию», и часть груза от удара высыпалась на кабину первого и дорогу. Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали зажатого в кабине 43-летнего водителя MAN и передали его медикам. Мужчину госпитализировали.

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