Груженый самосвал догнал коллегу на трассе под Петербургом, водитель уехал в больницу

Как сообщает 47News со ссылкой на экстренные службы, около половины второго часа дня на 137-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», около СНТ Михайловское, столкнулись грузовики Scania и MAN. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло на регулируемом перекрестке.
На фото с места ДТП видно, что участниками аварии стали груженые самосвалы. «МАН» догнал «Сканию», и часть груза от удара высыпалась на кабину первого и дорогу. Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали зажатого в кабине 43-летнего водителя MAN и передали его медикам. Мужчину госпитализировали.