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Охранник не пустил скорую на парковку ТЦ в Крыму. После появления видео СК и прокуратура начали проверку

Очевидцы в Крыму запечатлели, как охранник не пустил машину скорой помощи на парковку торгового центра. Видео заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.

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Фото: instagram.com/proc_crimea/
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Как сообщает 20 декабря пресс-служба ГСУ СК Крыма, в ходе мониторинга СМИ и соцсетей сотрудники ведомства наткнулись на пост с видео, в котором сообщалось, что на Одесской улице в Симферополе охранник парковочной зоны магазина не открыл шлагбаум перед машиной скорой помощи и не пустил ее на территорию. В результате врачам пришлось идти к пациентке пешком, а после вести ее в автомобиль.

«Скорая следовала для оказания помощи пациентке в районе универмага «Центральный», пишет прокуратура Крыма со ссылкой на информацию СМИ. В соцсетях ролик появился в минувшие выходные, и очевидцы сообщали, что все время, пока медики ходили к пациентке и затем вели ее в машину, охранник продолжал спорить с водителем скорой.

В СК уточняют, что женщине оказали своевременную квалифицированную помощь и ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

«Следователями будут изучены все обстоятельства этого инцидента на предмет наличия в действиях охранника признаков воспрепятствования профессиональной деятельности медицинских работников. Ход проверки находится на контроле руководства Главного следственного управления», — добавляют в ведомстве. Проверку соблюдения требований законодательства со стороны должностных лиц охранного предприятия начала и прокуратура.

Фото: instagram.com/proc_crimea/

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Комментарии (3)

Владислав М
У скорой не горят проблесковые маяки, видимо никакого экстренного вызова нет.
Непонятно зачем водитель почти вплотную встал к шлагбауму, умышленно перегородил единственный выезд с парковки, да ещё стал высаживать врачей в лужу?
К главному же входу в ТЦ вообще нет подъезда для машин, всё перегорожено ларьками и забором. А если пожар, как тушить будут и эвакуировать пострадавших? Тут уже вопросы не к охране, а к чиновникам и владельцам ТЦ.
266821071
Вот где у человека голова?
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