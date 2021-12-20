Охранник не пустил скорую на парковку ТЦ в Крыму. После появления видео СК и прокуратура начали проверку

Как сообщает 20 декабря пресс-служба ГСУ СК Крыма, в ходе мониторинга СМИ и соцсетей сотрудники ведомства наткнулись на пост с видео, в котором сообщалось, что на Одесской улице в Симферополе охранник парковочной зоны магазина не открыл шлагбаум перед машиной скорой помощи и не пустил ее на территорию. В результате врачам пришлось идти к пациентке пешком, а после вести ее в автомобиль.



«Скорая следовала для оказания помощи пациентке в районе универмага «Центральный», пишет прокуратура Крыма со ссылкой на информацию СМИ. В соцсетях ролик появился в минувшие выходные, и очевидцы сообщали, что все время, пока медики ходили к пациентке и затем вели ее в машину, охранник продолжал спорить с водителем скорой.