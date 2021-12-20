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ГИБДД: Каждое второе ДТП с пешеходами в Петербурге и области происходит на «зебре»

В преддверии новогодних праздников Госавтоинспекция проведет в Петербурге и Ленинградской области рейды по повышению безопасности пешеходов. С начала года под колесами машин в двух регионах погибли более полутора сотен человек и почти две тысячи пострадали.

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Как сообщает 20 декабря УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с начала 2021 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ДТП с пешеходами погибли 163 человека. Еще 1970 человек в них получили травмы различной тяжести. При этом каждый второй наезд происходил на пешеходном переходе.

С 20 по 30 декабря сотрудники ГИБДД четырех районов Петербурга и семи районов Ленобласти будут уделять особое внимание пресечению нарушений правил проезда пешеходных переходов водителями и нарушений ПДД пешеходами. Рейды пройдут в Курортном, Красносельском, Приморском, Центральном районах Петербурга и Волховском, Выборгском, Кингисеппском, Киришском, Ломоносовском, Приозерском и Тихвинском районах области.

В ГИБДД напоминают, что за непропуск пешехода, в соответствии со ст. 12.18 КоАП РФ, водителю грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. Пешеход же, согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, наказывается за нарушение ПДД штрафом в 500 рублей. Кроме того, в темное время суток пешеходам рекомендуется носить одежду со световозвращающими элементами или световозвращатели на видном месте, а вне населенных пунктов это обязательно. Водители же не должны забывать заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

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Комментарии (11)

hedgehog_
и надо углубливать спуски перед переходами, чтоб ыбольше воды и снега и грязи стекало к зёбре и мешало переходить дорогу, тогда пешиков будет менбше на дорогах появляться
angel of death
нужно больше подземных переходов - и все будут довольны - водителям не придётся тормозить и скакать на лежачих препятствиях, а пешеходы будут в 100% безопасности, т.к. в подземных переходах авто не помещается... =)
vvivanov
Те контроль и профилактика ПДД стала новостью, уборка города от снега и его подготовка к зимнему периоду - это подвиг?
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