ГИБДД: Каждое второе ДТП с пешеходами в Петербурге и области происходит на «зебре»

Как сообщает 20 декабря УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с начала 2021 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ДТП с пешеходами погибли 163 человека. Еще 1970 человек в них получили травмы различной тяжести. При этом каждый второй наезд происходил на пешеходном переходе.



С 20 по 30 декабря сотрудники ГИБДД четырех районов Петербурга и семи районов Ленобласти будут уделять особое внимание пресечению нарушений правил проезда пешеходных переходов водителями и нарушений ПДД пешеходами. Рейды пройдут в Курортном, Красносельском, Приморском, Центральном районах Петербурга и Волховском, Выборгском, Кингисеппском, Киришском, Ломоносовском, Приозерском и Тихвинском районах области.