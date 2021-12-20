ГИБДД: Каждое второе ДТП с пешеходами в Петербурге и области происходит на «зебре»

Как сообщает 20 декабря УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с начала 2021 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ДТП с пешеходами погибли 163 человека. Еще 1970 человек в них получили травмы различной тяжести. При этом каждый второй наезд происходил на пешеходном переходе.
С 20 по 30 декабря сотрудники ГИБДД четырех районов Петербурга и семи районов Ленобласти будут уделять особое внимание пресечению нарушений правил проезда пешеходных переходов водителями и нарушений ПДД пешеходами. Рейды пройдут в Курортном, Красносельском, Приморском, Центральном районах Петербурга и Волховском, Выборгском, Кингисеппском, Киришском, Ломоносовском, Приозерском и Тихвинском районах области.
В ГИБДД напоминают, что за непропуск пешехода, в соответствии со ст. 12.18 КоАП РФ, водителю грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. Пешеход же, согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, наказывается за нарушение ПДД штрафом в 500 рублей. Кроме того, в темное время суток пешеходам рекомендуется носить одежду со световозвращающими элементами или световозвращатели на видном месте, а вне населенных пунктов это обязательно. Водители же не должны забывать заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.