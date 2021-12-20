В полку холостяков прибыло. Григорий Лепс развелся с женой

Российский певец Григорий Лепс официально развелся со своей супругой Анной Шаплыковой. Об этом 20 декабря сообщает «СтарХит» со ссылкой на решение мирового суда Москвы.

Отмечается, что инициатором процесса стала уже бывшая жена исполнителя. Она подала заявление о расторжении брака 16 ноября. Пара прожила вместе 20 лет.



Адвокат экс-супруги певца Оксана Якимова говорила изданию, что решение о разводе является взвешенным, обоюдным и окончательным, причиной стал «кризис в отношениях». Вопросы раздела имущества и троих детей «урегулированы в досудебном порядке».

