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Для Генпрокуратуры создадут приложение, где можно будет пожаловаться на экстремизм и посмотреть «истории». Разработкой займется петербургская компания

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Генпрокуратура РФ провела тендер на разработку своей информационной системы и мобильного приложения. Конкурс выиграло зарегистрированное в Петербурге ИП «Артемьева Анастасия Геннадьевна», сообщает 20 декабря «Коммерсант» со ссылкой на госзакупки.

«Система упростит подачу заявлений, например, об экстремизме и нарушении прав несовершеннолетних, а также откроет «прямую линию» для предпринимателей и позволит быстро записаться на прием», — приводит текст техзадания «Ъ».

Помимо этого, пользователи смогут узнавать актуальную информацию об изменениях в законодательстве, получать новости и смотреть «истории» с фотографиями и видео. Кроме того, мобильное приложение будет отслеживать местонахождение владельца смартфона, чтобы показывать ему ближайшее отделение ведомства.

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Комментарии (4)

VKuser435859
По факту, это все уже существует и работает.. видимо кто то хочет потратить деньги на уже существующий сервис.. задвоение на лицо!
Владислав М
Когда будет создано приложение, где граждане смогут заявлять о коррупции, беспределе полиции, бездействии чиновников, бюрократии, пустой растрате бюджетных денег и т.д?
Урус-Баши
Стучальный ящик. Специально для профессиональных оскорбенцев и стукачей-извращенцев. Для бездарных, рукозадых, головозадых, которые ничему не научились, ничего не умеют, кроме как стучать.
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