Для Генпрокуратуры создадут приложение, где можно будет пожаловаться на экстремизм и посмотреть «истории». Разработкой займется петербургская компания

Генпрокуратура РФ провела тендер на разработку своей информационной системы и мобильного приложения. Конкурс выиграло зарегистрированное в Петербурге ИП «Артемьева Анастасия Геннадьевна», сообщает 20 декабря «Коммерсант» со ссылкой на госзакупки.



«Система упростит подачу заявлений, например, об экстремизме и нарушении прав несовершеннолетних, а также откроет «прямую линию» для предпринимателей и позволит быстро записаться на прием», — приводит текст техзадания «Ъ».



Помимо этого, пользователи смогут узнавать актуальную информацию об изменениях в законодательстве, получать новости и смотреть «истории» с фотографиями и видео. Кроме того, мобильное приложение будет отслеживать местонахождение владельца смартфона, чтобы показывать ему ближайшее отделение ведомства.

