Проезд по Таврической и Обводному ограничат до января, а «карман» на Кораблестроителей перекроют до июля

Под конец 2021 года в Петербурге вступят в силу ограничения движения по трем адресам. В Центральном и Адмиралтейском районах автомобилистов потеснят пешеходными галереями, а на Васильевском острове прокладывают теплосети.



Как сообщает 20 декабря пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 21 декабря и до 4 января 2022 года в связи с установкой пешеходной галереи будет ограничен проезд транспорта по Таврической улице, у дома 17. Работы там выполняет ОАО «ЛенНИИпроект».