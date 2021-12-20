Проезд по Таврической и Обводному ограничат до января, а «карман» на Кораблестроителей перекроют до июля

Под конец 2021 года в Петербурге вступят в силу ограничения движения по трем адресам. В Центральном и Адмиралтейском районах автомобилистов потеснят пешеходными галереями, а на Васильевском острове прокладывают теплосети.
Как сообщает 20 декабря пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 21 декабря и до 4 января 2022 года в связи с установкой пешеходной галереи будет ограничен проезд транспорта по Таврической улице, у дома 17. Работы там выполняет ОАО «ЛенНИИпроект».
Из-за установки АО «СПБ ЦДЖ» пешеходной галереи с 22 декабря 2021 года до 24 сентября 2022 года будет ограничено движение по Старо-Петергофскому проспекту — от набережной Обводного канала до Курляндской улицы. Кроме того, до 5 января, а затем с 16 по 24 сентября 2022 года ограничат проезд по набережной Обводного канала — от Борисова моста до Старо-Петергофского проспекта.
С 23 декабря 2021 года по 4 июля 2022 года будут поэтапно перекрывать движение по боковому проезду улицы Кораблестроителей. Там АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет прокладывать временную теплосеть.