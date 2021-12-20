«Бросили машину и пошли пешком». На дорогах Петербурга пятничный час пик и немного больше

К половине четвёртого часа дня аналитики «Яндекса» оценивают ситуацию с пробками на 7 баллов из 10, хотя обычно в это время на два балла меньше. В ближайший час будет так же плотно, а к пяти вечера на дорогах ждут 8 баллов.
Как рассказывают водители, дорожные сложности продолжаются не первый час. Около двух часов дня силами четырёх расчётов тушили пожар на Миллионной, 19. По данным МЧС, в коммуналке обгорели пять квадратных метров, пострадавших нет. Автомобилисты заметили случившееся, не доезжая до Миллионной: «Проезд перекрыт, пришлось бросить машину и идти пешком».
Сейчас на улице свободнее, но Мошков переулок от Миллионной, Конюшенная и Большая Конюшенная в сторону Невского стоят.