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«Бросили машину и пошли пешком». На дорогах Петербурга пятничный час пик и немного больше

Непростой путь ждёт петербуржцев, решивших сесть за руль 20 декабря. Днём в понедельник на городских дорогах так, как не было пятничным вечером.

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К половине четвёртого часа дня аналитики «Яндекса» оценивают ситуацию с пробками на 7 баллов из 10, хотя обычно в это время на два балла меньше. В ближайший час будет так же плотно, а к пяти вечера на дорогах ждут 8 баллов.

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Как рассказывают водители, дорожные сложности продолжаются не первый час. Около двух часов дня силами четырёх расчётов тушили пожар на Миллионной, 19. По данным МЧС, в коммуналке обгорели пять квадратных метров, пострадавших нет. Автомобилисты заметили случившееся, не доезжая до Миллионной: «Проезд перекрыт, пришлось бросить машину и идти пешком».

Сейчас на улице свободнее, но Мошков переулок от Миллионной, Конюшенная и Большая Конюшенная в сторону Невского стоят.

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