Всемирный экономический форум в Давосе отменили из-за атаки «омикрона»

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе отменен из-за участившихся случаев заражения «омикроном». Об этом 20 декабря сообщил журналист телеканала Sky News Марк Клейнман.



«Собрание мировых бизнес- и политических лидеров на ежегодном саммите Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, в следующем месяце было отменено из-за резкого скачка заболеваемости вирусом COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», сообщили сегодня делегатам организаторы», — написал он в Twitter.



Форум должен был пройти 17–21 января. Его отменяют из-за коронавируса уже второй год.

