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Всемирный экономический форум в Давосе отменили из-за атаки «омикрона»

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Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе отменен из-за участившихся случаев заражения «омикроном». Об этом 20 декабря сообщил журналист телеканала Sky News Марк Клейнман.

«Собрание мировых бизнес- и политических лидеров на ежегодном саммите Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, в следующем месяце было отменено из-за резкого скачка заболеваемости вирусом COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», сообщили сегодня делегатам организаторы», — написал он в Twitter.

Форум должен был пройти 17–21 января. Его отменяют из-за коронавируса уже второй год.

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Комментарии (2)

angel of death
давно пора! пусть по скайпу пообщаются, и деньги своих стран сэкономят... может на лечение больных детей наконец-то появятся средства...
vader
Ничего, сильные мира сего договорятся по видеосвязи.
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