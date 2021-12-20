Олег Нестеров и единомышленники оживят идеи Альфреда Шнитке на «Ленфильме»

Лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров, который в последние годы работает в Санкт-Петербурге едва ли не чаще, чем в Москве, покажет на «Ленфильме» миры композитора Альфреда Шнитке. Серия перформансов «SCHNITTKE LIVE (E+U). Оркестр громкоговорителей» пройдёт в рамках мультимедийного многосерийного проекта «Три степени свободы. Музыка кино СССР».

Альфред Шнитке — первый гений, о котором расскажут Олег Нестеров и группа звуковых экспериментаторов, среди которых оказались старожилы звуковых экспериментов «ГЭЗ-21» с Пушкинской-10 Илья Symphocat и Борис Шершенков. Серия живых выступлений, где современные звуковые экспериментаторы будут работать с музыкой Шнитке, стала логическим продолжением книги, посвящённой киноработам, как ещё лет 20 назад говорил участник группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов, «последнего волшебника XX века». Томик издан петербургским книжным магазином «Порядок слов» и рассказывает лишь о нескольких работах Шнитке в кино — пространстве, где композитор написал музыку более чем к 70 лентам.

Киномузыка стала для Шнитке настоящей лабораторией стиля, испытательным полигоном для идей: «Задача моей жизни — это преодоление разрыва между «Е» и «U» (E-Musik, Ernste Musik и U-Musik, Unterhaltungsmusik — «серьезная» и «развлекательная» музыка — Прим. ред.), даже если я при этом сломаю себе шею».



«Многоэтажность» произведений Шнитке, который ещё 50 лет назад экспериментировал с акустическими свойствами пространств с использованием множества динамиков и микрофонов, поможет воссоздать специальный агрегат «акусмониум», который состоит из расположенных по всему пространству 40–60 громкоговорителей различных форм, размеров, частотных характеристик и пульта, с помощью которого дирижер создает пространственное звуковое полотно.

