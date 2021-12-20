Часть аппарата мировых судей Невского района отстранена от работы из-за прививок от коронавируса

Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, утром сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга решили проверить у аппарата мировых судей Невского района, который ведомственно относится к ним, наличие сертификатов о вакцинировании от коронавируса. Среди проверяемых нашлось несколько человек, которые еще не сделали прививку от ковида. Таких сотрудников от работы отстранили. Таким образом, работа мировых судов оказалась, мягко говоря, осложнена, если не заблокирована. Так как даже отстранение одного человека нарушает слаженную работу судейского корпуса.

Информацию об отстранении «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов. Формально аппарат не относится к ведению судебного департамента, но на работу мирового судопроизводства его наличие или, в данном случае, отсутствие, влияет сильно.

В комитете по законности «Фонтанке» сообщили, что в целях реализации постановления главного санитарного врача по Петербургу «О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», а также в связи с рекомендациями Минтруда РФ в комитете подготовили приказ об отстранении нескольких технических сотрудников мировых судов Невского района. У пяти человек не нашлось уважительных причин для отказа от прохождения вакцинации.

«Сотрудники вернутся к работе после предоставления необходимых документов (сертификаты о прививках, медотводы и пр.)», — сообщили в ведомстве.