FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -12
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Часть аппарата мировых судей Невского района отстранена от работы из-за прививок от коронавируса

Недоброе утро случилось в мировых судах Невского района в первый рабочий день недели. Они фактически остались без управляющего аппарата.

25
Печать

Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, утром сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга решили проверить у аппарата мировых судей Невского района, который ведомственно относится к ним, наличие сертификатов о вакцинировании от коронавируса. Среди проверяемых нашлось несколько человек, которые еще не сделали прививку от ковида. Таких сотрудников от работы отстранили. Таким образом, работа мировых судов оказалась, мягко говоря, осложнена, если не заблокирована. Так как даже отстранение одного человека нарушает слаженную работу судейского корпуса.

Информацию об отстранении «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов. Формально аппарат не относится к ведению судебного департамента, но на работу мирового судопроизводства его наличие или, в данном случае, отсутствие, влияет сильно.

В комитете по законности «Фонтанке» сообщили, что в целях реализации постановления главного санитарного врача по Петербургу «О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», а также в связи с рекомендациями Минтруда РФ в комитете подготовили приказ об отстранении нескольких технических сотрудников мировых судов Невского района. У пяти человек не нашлось уважительных причин для отказа от прохождения вакцинации.

«Сотрудники вернутся к работе после предоставления необходимых документов (сертификаты о прививках, медотводы и пр.)», — сообщили в ведомстве.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (25)

angel of death
спасибо им! =) суд - перенесут =))))))
262224921
«Сотрудники вернутся к работе после предоставления необходимых документов (сертификаты о прививках, медотводы, заявления в прокуратуру, заявления в полицию, заявления по собственному желанию )», — сообщили в ведомстве.

И правильно. Пускай Бекшетова судит.
Владислав Терехин
Заменим узбеками и таджиками.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний