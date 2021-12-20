«Андрюха, ты тута?» Полиция показала вора-рецидивиста в неудобном положении

Бывалый «гастролёр» задержан за любовь к содержимому чужих карманов в Приморском крае. Последнюю попытку укрыться от полиции демонстрирует УМВД России по городу Владивостоку.



Как сообщили в ведомстве 20 декабря, вора искали после череды заявлений о кражах из гостиниц, офисов и баров в разных районах Владивостока. Камера одного из развлекательных центров сняла подозреваемого, который запускал руку в карманы курток в гардеробе. Он же попал на видео, когда стянул ноутбук в хостеле.



Предполагаемого преступника нашли в квартире женщины. Обстоятельства задержания не оставили полицейских равнодушными: их показали со вставкой из фильма «Служили два товарища» и под музыку из «Секретных материалов».

