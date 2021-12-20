«Андрюха, ты тута?» Полиция показала вора-рецидивиста в неудобном положении

Бывалый «гастролёр» задержан за любовь к содержимому чужих карманов в Приморском крае. Последнюю попытку укрыться от полиции демонстрирует УМВД России по городу Владивостоку.
Как сообщили в ведомстве 20 декабря, вора искали после череды заявлений о кражах из гостиниц, офисов и баров в разных районах Владивостока. Камера одного из развлекательных центров сняла подозреваемого, который запускал руку в карманы курток в гардеробе. Он же попал на видео, когда стянул ноутбук в хостеле.
Предполагаемого преступника нашли в квартире женщины. Обстоятельства задержания не оставили полицейских равнодушными: их показали со вставкой из фильма «Служили два товарища» и под музыку из «Секретных материалов».
24-летний житель Приморья без регистрации и в федеральном розыске за кражу прятался под ванной в чужой квартире. Выползал вперёд ногами, собирая пыль.
УМВД России по Приморскому краю
— Здорово, Андрюха! Как сам? — поприветствовали его оперативники и потянулись за наручниками.
— Вытру, можно? Помою?
— Помойся, — благосклонно покивали полицейские.
Молодому человеку вменили шесть эпизодов хищений во Владивостоке на общую сумму в 300 тысяч рублей. «Фигурант пояснил, что совершал имущественные преступления с целью получения материальной выгоды. Он никогда нигде не работал: «гастролировал» по краю в поисках легкой наживы, обретая кров у доверчивых женщин», — рассказали в пресс-службе УМВД.
Ленинский райсуд определил подозреваемого под стражу.