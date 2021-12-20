Теннисист Рафаэль Надаль заболел коронавирусом после возвращения с турнира в Абу-Даби

Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема испанский теннисист Рафаэль Надаль сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он написал в «Твиттере» 20 декабря. При этом буквально за два дня до этого он завершил выступление на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).



«И в Кувейте, и в Абу-Даби мы тестировались каждые два дня, и все результаты были отрицательными, причем последний тест был в пятницу, а результат был получен в субботу. Я переживаю некоторые неприятные моменты, но уверен, что постепенно мне станет лучше. Сейчас я остаюсь дома, я сообщил о положительном результате людям, которые со мной общались. Вследствие сложившейся ситуации мне приходится проявлять гибкость в отношении своего графика — буду анализировать свои возможности в зависимости от развития ситуации. Я сообщу о любых решениях относительно будущих турниров», — рассказал 35-летний спортсмен.

