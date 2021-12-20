FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -12
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Под Петербургом пёс погиб после удара ножом в голову

3
Печать

Дворовый пёс по кличке Рыжий, найденный в поселке Селезнево Выборгского района Ленобласти с ножевым ранением, скончался. Как пишет 20 декабря 47news со ссылкой на группу помощи «Жить. Спасать. Любить», за его жизнь боролись два дня.

ПоделитьсяПоделиться

Неизвестный ударил собаку ножом в голову в ночь на 18 декабря. Рыжего нашли в подъезде одного из домов в Селезнево, после чего отвезли в клинику.

«Мы консультировались с неврологом, так как подозревали черепно-мозговую травму и повреждение головного мозга. Хотели везти его в Питер, но боялись, что не довезем», — рассказала 47news волонтер группы помощи Оксана Алленова.

Она уточнила, что пес провел последние часы в коме, в понедельник произведут вскрытие. Заявление в полицию по этому поводу уже подано.

Фото: Жить Спасать Любить.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

тов
Напишите сколько за год людей в спб и области собаки покусали?

В том числе сколько детей?
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ
Эти путинойды- патриоты и не на такое способны, ходят все обиженные, нищие и злые что весь мир у них виноват, жалко собачку, но страна такая, тут что человек, что животное, все бессправны
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний