Под Петербургом пёс погиб после удара ножом в голову

Дворовый пёс по кличке Рыжий, найденный в поселке Селезнево Выборгского района Ленобласти с ножевым ранением, скончался. Как пишет 20 декабря 47news со ссылкой на группу помощи «Жить. Спасать. Любить», за его жизнь боролись два дня.

Неизвестный ударил собаку ножом в голову в ночь на 18 декабря. Рыжего нашли в подъезде одного из домов в Селезнево, после чего отвезли в клинику.



«Мы консультировались с неврологом, так как подозревали черепно-мозговую травму и повреждение головного мозга. Хотели везти его в Питер, но боялись, что не довезем», — рассказала 47news волонтер группы помощи Оксана Алленова.

