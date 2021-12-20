Российский дипломат предупредил о «военном ответе» на отказ НАТО от диалога

НАТО придется обсуждать конкретные предложения России, иначе Москва может предпринять «военные шаги». Об этом 20 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.
«Хотят они или не хотят — в диалог придется вступать и обсуждать наши конкретные предложения. В противном случае руководство уже ясно выразилось: ими будут предприняты военно-технические и военные шаги либо создание новых контругроз для стран НАТО», — подчеркнул он.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости добиться от НАТО долгосрочных гарантий безопасности России. А МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, Москва требует от альянса отказаться от расширения военного блока организации на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила, что США обсуждают предложения с европейскими партнерами — без них переговоров не будет, подчеркнула она.