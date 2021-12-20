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Пожар на Вертолётной отправил в больницу мужчину

Мужчина надышался дымом при пожаре в садовом доме рядом со студенческим общежитием в Московском районе Петербурга 20 декабря.

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Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, за час до полудня пожарно-спасательные подразделения выехали на вызов о пожаре, поступивший с Вертолётной улицы, 9. Судя по картам, по этому адресу находится пятиэтажное здание, в котором расположено общежитие Университета гражданской авиации.

По информации ведомства, пожар произошёл в одноэтажном дощатом садовом доме. В 11:52 возгорание ликвидировали силами двух расчётов. Строение сгорело, медицинская помощь потребовалась мужчине. Он госпитализирован с отравлением угарным газом.

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