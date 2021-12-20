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«Ведомости»: Часть вин исчезнет после Нового года

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С 1 января часть вин исчезнет с полок российских магазинов.

«Это связано с тем, что власти решили не продлевать мораторий на действие 345-ФЗ, который внес поправки в закон о регулировании алкогольного рынка», — сообщают 20 декабря «Ведомости» со ссылкой на представителей виноторговых компаний.

В июле этого года были подписаны поправки, которые вводили новую классификацию винодельческой продукции. Например, «столовое вино» или «ликерное вино» должны назваться просто «вино» или «крепленое (ликерное) вино». Нововведения требуют от производителей изменения названия на контрэтикетке. Из-за этого был предусмотрен переходный период и упрощенный порядок сертификации. Власти в 2021 году отменили контроль и надзор за исполнением нововведений. Продление моратория пока не рассматривается.

Некоторые компании уже пошли на то, чтобы избавиться от вина, которое не соответствует новому закону.

В декабре СМИ также сообщали, что вино подорожает из-за неурожая.

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Комментарии (11)

iphonedimona
Не переживайте, исчезнувшее вино государство заменит другой отравой.
либералЪ76
самогон давно все пьют в регионах. вино у них исчезнет
Tattiana
Я понимаю, что столовое - не особо-то вино, но зачем убирать определение? Белое вино - тоже не вино?
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