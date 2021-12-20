«Газпром нефть» приобретет доли испанской Repsol в ее российских активах

Как сообщает 20 декабря «Коммерсантъ» , в ближайшее время Repsol продаст «Газпром нефти» свои доли в их совместных предприятиях — 68% (на начало 2021 года) в «Евротэк-Югре» и 50,01% в «АСБ Гео». По данным источников газеты, решение об этом уже принято, стороны надеются закрыть сделку до конца года. Один из собеседников издания отметил, что доли будут проданы «за символическую цену».

Отмечается, что Repsol стала первой иностранной компанией, которая выходит из российских активов под лозунгом декарбонизации. Недавно она объявила о цели по переходу к углеродной нейтральности к 2050 году, снижению выбросов CO₂ на 15% к 2025 году и росту уровня инвестиций в зеленую энергетику. При этом слабая экономика бизнеса в России на фоне санкций тоже беспокоила компанию. Она добивалась перевода «Евротэк-Югры» на налог на дополнительный доход (НДД), поскольку не считала актив рентабельным в нынешних условиях. Однако, поскольку участие в НДД было ограниченным, «Газпром нефть» предпочла перевести на новый налог полностью принадлежащие ей участки, напоминает издание.

Repsol могла потратить на российские активы минимум 300 млн долларов. Эксперты сомневаются, что в рамках сделок по выходу из активов ей удастся вернуть эти средства.

