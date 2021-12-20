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Приморские вандалы открыли огонь по ЛЭП и лишили света три тысячи человек

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В Приморье неизвестные обстреляли изоляторы на опорах линии электропередачи. Более трех тысяч жителей Пожарского района остались без света, сообщает 20 декабря Дальневосточная распределительная сетевая компания.

«В Пожарском районе Приморья неизвестные расстреляли изоляторы на опорах линии электропередачи 20 кВ филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК»). В результате действий вандалов без электроснабжения остались жители четырех населенных пунктов, в которых проживает более 3 тысяч человек», — говорится в сообщении, которое публикует в понедельник РИА Новости.

Всего было повреждено девять изоляторов на трех опорах — на них нашли следы пуль. Заменяли их больше десяти часов, а стрелкам может грозить до трех лет лишения свободы по статье о приведении в негодность объектов жизнеобеспечения.

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Комментарии (5)

iphonedimona
Возвращение "приморских партизан".
kerkir
Герман Львович Стерлигов прямым текстом, постоянно и уж в течение лет 10 призывает расстреливать изоляторы на линиях ЛЭП (посмотрите на ютубе - полно), дабы богомерзкое электричество произведённое колдунами-учёными сгинуло во веки веков, Аминь!
А вы говорите.
Certain_Friend
Можно квалифицировать как терракт!
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