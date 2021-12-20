ФАС проверит «значительный рост цен» на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба начала проверку увеличения цен на электроэнергию в России.
«ФАС попросила «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет генерирующие компании РФ) и «Совет рынка» (регулятор энергорынков) объяснить скачки на рынке на сутки вперед (РСВ) в 2021 году», — сообщает 20 декабря «Коммерсантъ».
Поводом для расследования стало обращение главы «Роснефти» Игоря Сечина, который обратил внимание на «значительный рост цен». Нефтяная компания, которая остается крупным потребителем электроэнергии, полагает, что причиной подорожания могут быть «возросшие заявки производителей».
В СПЭ указывают, что одноставочная цена в 2021 году может оказаться на уровне 2,44 тысячи рублей за 1 МВт/ч, продемонстрировав рост на 4,4%. Производители подчеркивают, что инфляция будет не менее 7,4%.