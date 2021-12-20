«Спартак» пошел на фол под окнами Эрмитажа

И всего-то? 1000-1500? Зато гостям Питер как покажешь из окна авто! По Миллионной, да мимо Парадного Зимнего, да где все - долой, а ты - молодец-удалец!

Всегда казалось, что "кирпича" достаточно для лишения водительского удостоверения.

Вот давеча остановился у стационара (онкологического), больного выпустил и на тебе, 3000 штраф. Там, оказывается поставлен знак что останавливаться нельзя и катается регистратор "платон". Какая потрясающая логика у мытарей наших, браво. Подскажу: у подъездов к моргам и кладбищам вляпайте, и 2-3 стационарных камеры. Обирать так обирать, чего уж там церемониться. Злодеи и ироды.