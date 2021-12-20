«Спартак» пошел на фол под окнами Эрмитажа

Грубое нарушение ПДД, совершённое водителем автобуса с надписью «Спартак», заметил утром 20 декабря на Дворцовой площади в центре Петербурга фотограф «Фонтанки».
Автобус проехал вдоль Зимнего дворца и свернул в Дворцовый проезд к Неве. На площадь он въехал под «кирпич».
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Такое нарушение может соответствовать части 2 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой). Оно наказывается штрафом в 1000–1500 рублей.
В Петербурге сегодня состоится хоккейный матч СКА — «Спартак».