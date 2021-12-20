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«Спартак» пошел на фол под окнами Эрмитажа

Автобус на Дворцовой площади проехал под «кирпич».

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Грубое нарушение ПДД, совершённое водителем автобуса с надписью «Спартак», заметил утром 20 декабря на Дворцовой площади в центре Петербурга фотограф «Фонтанки».

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Автобус проехал вдоль Зимнего дворца и свернул в Дворцовый проезд к Неве. На площадь он въехал под «кирпич».

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Такое нарушение может соответствовать части 2 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой). Оно наказывается штрафом в 1000–1500 рублей.

В Петербурге сегодня состоится хоккейный матч СКА — «Спартак».

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Комментарии (2)

264874211
И всего-то? 1000-1500? Зато гостям Питер как покажешь из окна авто! По Миллионной, да мимо Парадного Зимнего, да где все - долой, а ты - молодец-удалец!
Всегда казалось, что "кирпича" достаточно для лишения водительского удостоверения.
Вот давеча остановился у стационара (онкологического), больного выпустил и на тебе, 3000 штраф. Там, оказывается поставлен знак что останавливаться нельзя и катается регистратор "платон". Какая потрясающая логика у мытарей наших, браво. Подскажу: у подъездов к моргам и кладбищам вляпайте, и 2-3 стационарных камеры. Обирать так обирать, чего уж там церемониться. Злодеи и ироды.
260569221
Ну значит вечером - колёса спустят ему…
Неизбежность
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