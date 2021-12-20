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Дети пострадали в ДТП в Петербурге и области с разницей в 20 минут

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ГУ МВД 20 декабря проводит проверки по факту двух серьёзных аварий, произошедших в Петербурге и Ленинградской области воскресным вечером почти одновременно.

Как стало известно «Фонтанке», 19 декабря в 16:58 на проспекте Сизова, у дома 32, корпус 1, 59-летний петербуржец на «Хёндэ Крете» сбил 13-летнюю семиклассницу. По данным полиции, она была одна, дорогу перебегала на красный свет. Девочка попала в больницу в тяжёлом состоянии. У неё зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, ушиб головного мозга и другие повреждения.

В 17:19 на 4-м километре дороги Песочное — Киссолово 52-летний петербуржец на «Ниссане Терано» при повороте налево не пропустил встречную «Шкоду Октавию», принадлежащую одной из нефтяных компаний. Пострадала 6-летняя пассажирка «Шкоды». Её доставили в ЦРБ Токсово в состоянии средней степени тяжести с ушибом спины.

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