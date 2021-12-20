На севере Петербурга умер младенец, пока родители расслаблялись наркотиками

Экспертам предстоит выяснить причину смерти четырехмесячной девочки, тело которой нашли в квартире в Выборгском районе.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 декабря, накануне около девяти утра 28-летняя женщина вызвала скорую в квартиру дома 9, корпус 1, по улице Асафьева. Медикам она сказала, что её дочь четырех месяцев отроду не дышит. Бригада скорой констатировала смерть малышки и вызвала полицию.



Из квартиры в отдел увезли мать и отца ребенка. В отношении обоих составили протокол о «потреблении наркотических средств» и о состоянии наркотического опьянения. В отношении мужчины также составили протокол о незаконном нахождении на территории РФ.

