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На севере Петербурга умер младенец, пока родители расслаблялись наркотиками

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Экспертам предстоит выяснить причину смерти четырехмесячной девочки, тело которой нашли в квартире в Выборгском районе.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 декабря, накануне около девяти утра 28-летняя женщина вызвала скорую в квартиру дома 9, корпус 1, по улице Асафьева. Медикам она сказала, что её дочь четырех месяцев отроду не дышит. Бригада скорой констатировала смерть малышки и вызвала полицию.

Из квартиры в отдел увезли мать и отца ребенка. В отношении обоих составили протокол о «потреблении наркотических средств» и о состоянии наркотического опьянения. В отношении мужчины также составили протокол о незаконном нахождении на территории РФ.

Проводится проверка.

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Комментарии (1)

alex_k
мда, родители наркоманы - горе в семье, не дай Бог в такой семье родиться
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