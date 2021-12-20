Петербуржцы за ночь доехали до соседней республики ради сияния «невероятной красоты, высоты и яркости»

Северное сияние ночью 20 декабря было, но не в Петербурге. Чтобы всё-таки поймать его, «охотникам» из Северной столицы пришлось преодолеть несколько сотен километров. Оно оказалось «невероятной красоты, высоты и яркости», сообщается в телеграм-канале «Астро Фото Болото».



Параметры солнечного ветра в воскресный вечер указывали на большую вероятность авроры, и группа петербургских «охотников» выехала на север. Дорога была непростой: приходилось пробираться то по снежному накату, то по голому льду, то по снежной каше, встретилось несколько ДТП. Разрыв в облаках «охотники» обнаружили в Бригадном, но его вскоре затянуло, и поехали дальше. Чистым небо было в районе Ляскеля, к северу от Ладоги, в Республике Карелии.

