Петербуржцы за ночь доехали до соседней республики ради сияния «невероятной красоты, высоты и яркости»

Северное сияние ночью 20 декабря было, но не в Петербурге. Чтобы всё-таки поймать его, «охотникам» из Северной столицы пришлось преодолеть несколько сотен километров. Оно оказалось «невероятной красоты, высоты и яркости», сообщается в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
Параметры солнечного ветра в воскресный вечер указывали на большую вероятность авроры, и группа петербургских «охотников» выехала на север. Дорога была непростой: приходилось пробираться то по снежному накату, то по голому льду, то по снежной каше, встретилось несколько ДТП. Разрыв в облаках «охотники» обнаружили в Бригадном, но его вскоре затянуло, и поехали дальше. Чистым небо было в районе Ляскеля, к северу от Ладоги, в Республике Карелии.
«Ждать пришлось недолго, обулись в сапоги, схватили всё самое ценное — еду, напитки и фототехнику, — проваливаясь в снег выше колена, с большим трудом преодолели обочину и защитную лесополосу. Засияло почти сразу, ярко, различались разные цвета, и это всё в полнолуние и недалеко от Питера. Обидно, что всё время в городе шел снег и тучи спрятали от жителей шоу космического масштаба», — отмечается в сообщении.