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На севере Петербурга гость усмирял соседку выстрелами, а пешеход таксиста — из винтовки

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Участников нелегального «стрелкового клуба» собирали сотрудники полиции в Приморском районе.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 декабря, накануне около часа ночи в полицию обратилась перепуганная 27-летняя жительница дома 5, корпус 3, по Богатырскому проспекту. Она сообщила, что пока стояла на балконе квартиры на восьмом этаже, мужчина с соседнего балкона дважды выстрелил в её сторону.

Наряд полиции задержал в указанной квартире 58-летнего мужчину. Десять лет назад он привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.

Мужчину увезли в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А около шести вечера в полицию Приморского района обратился таксист одного из городских агрегаторов с заявлением о стрельбе у дома 23, корпус 2, по Арцеуловской аллее. Мужчина сообщал, что неизвестный ему пьяный стрелял в него из дробовика.

Сотрудники МВД уже через пять минут вязали в указанном месте 51-летнего местного жителя с пневматической винтовкой. Помимо нее, у него также нашли оружие хулигана — бейсбольную биту.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (7)

VKuser1708951
Больше оружия надо выдать!
И короткоствол обязательно! А то как-то скучно в городе - звуков стрельбы мало!
pagero999
пневматический..дробовик!!
это реально сильно!!! Фонтанка, жжошь!
Жора__
Глубинный народ...
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