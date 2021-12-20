На севере Петербурга гость усмирял соседку выстрелами, а пешеход таксиста — из винтовки

Участников нелегального «стрелкового клуба» собирали сотрудники полиции в Приморском районе.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 декабря, накануне около часа ночи в полицию обратилась перепуганная 27-летняя жительница дома 5, корпус 3, по Богатырскому проспекту. Она сообщила, что пока стояла на балконе квартиры на восьмом этаже, мужчина с соседнего балкона дважды выстрелил в её сторону.
Наряд полиции задержал в указанной квартире 58-летнего мужчину. Десять лет назад он привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.
Мужчину увезли в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
А около шести вечера в полицию Приморского района обратился таксист одного из городских агрегаторов с заявлением о стрельбе у дома 23, корпус 2, по Арцеуловской аллее. Мужчина сообщал, что неизвестный ему пьяный стрелял в него из дробовика.
Сотрудники МВД уже через пять минут вязали в указанном месте 51-летнего местного жителя с пневматической винтовкой. Помимо нее, у него также нашли оружие хулигана — бейсбольную биту.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.