На севере Петербурга гость усмирял соседку выстрелами, а пешеход таксиста — из винтовки

Участников нелегального «стрелкового клуба» собирали сотрудники полиции в Приморском районе.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 декабря, накануне около часа ночи в полицию обратилась перепуганная 27-летняя жительница дома 5, корпус 3, по Богатырскому проспекту. Она сообщила, что пока стояла на балконе квартиры на восьмом этаже, мужчина с соседнего балкона дважды выстрелил в её сторону.



Наряд полиции задержал в указанной квартире 58-летнего мужчину. Десять лет назад он привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.

