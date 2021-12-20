Погиб чукотский депутат, которого из-за фото обвинили в отстреле гусей

Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко найден мёртвым у себя в офисе. Об этом 20 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.



«Что именно произошло, следствию предстоит разобраться. Был огнестрел. <...> Сейчас проводится проверка», — отметил источник агентства.



Крамаренко обвинили в массовом отстреле гусей на Чукотке после появления весной в соцсетях фотографии, на которой охотник стоит на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной десятками птичьих туш. По поручению прокурора Чукотки полиция начала проверку. В охотнике узнали депутата Крамаренко. СУ СК по Чукотскому округу возбудило в отношении него уголовное дело об отстреле 178 гусей, оценив ущерб в 700 с лишним тысяч рублей. «Единая Россия» приостановила членство депутата в партии.

