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Погиб чукотский депутат, которого из-за фото обвинили в отстреле гусей

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Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко найден мёртвым у себя в офисе. Об этом 20 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Что именно произошло, следствию предстоит разобраться. Был огнестрел. <...> Сейчас проводится проверка», — отметил источник агентства.

Крамаренко обвинили в массовом отстреле гусей на Чукотке после появления весной в соцсетях фотографии, на которой охотник стоит на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной десятками птичьих туш. По поручению прокурора Чукотки полиция начала проверку. В охотнике узнали депутата Крамаренко. СУ СК по Чукотскому округу возбудило в отношении него уголовное дело об отстреле 178 гусей, оценив ущерб в 700 с лишним тысяч рублей. «Единая Россия» приостановила членство депутата в партии.

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Комментарии (12)

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Какой смысл отстрелять 180 гусей, выложить в слова, сфотографироваться на фоне тушек и разместить это? Какое в этом удовольствие? Зачем? Что с головой? И еще и в депутаты устроиться.
Софокл Аристархович
Экс-ЕдРоса совесть замучила?
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