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Путин назвал число предотвращённых в этом году терактов

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Президент России Владимир Путин в поздравлении работников органов безопасности, опубликованном на телеканале «Звезда» 20 декабря, рассказал об итогах антитеррористической деятельности.

По его словам, за последние годы «на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи», террористическая угроза кардинально снижена.

«За 11 прошедших лет предотвращено более двухсот терактов, а количество преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно», — отметил Путин. В этом году за 11 месяцев, по его словам, предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. Подавляющее большинство подобных преступлений предотвращается на стадии подготовки.

Приоритетными задачами, согласно заявлению Путина, остаются продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, защита госрубежей и борьба с экстремизмом, которые проявляются в виде социальной и религиозной вражды, ксенофобии.

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Комментарии (17)

264653831
сказать можно а где конкретные лица получившие срок за приготовление к теракту.
Кровокрас
Ух ты ! Больше только Кадыров предотвратил, правда у него там организатор и предотвратитель это обычно одно и то же лицо. Кто у кого научился интересно ?
265859866
Про взрыв автобуса в Воронеже все "скромно" молчат.....
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