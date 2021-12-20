Путин назвал число предотвращённых в этом году терактов

Президент России Владимир Путин в поздравлении работников органов безопасности, опубликованном на телеканале «Звезда» 20 декабря, рассказал об итогах антитеррористической деятельности.



По его словам, за последние годы «на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи», террористическая угроза кардинально снижена.



«За 11 прошедших лет предотвращено более двухсот терактов, а количество преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно», — отметил Путин. В этом году за 11 месяцев, по его словам, предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. Подавляющее большинство подобных преступлений предотвращается на стадии подготовки.

