Роспотребнадзор ограничил ввоз опасных турецких фруктов

Роспотребнадзор отчитался о выявлении опасной продукции и приостановке ввоза перца, гранатов и винограда из Турции. Об этом ведомство сообщает 20 декабря.



За период с 27 октября по 7 декабря специалисты нашли 12 пестицидов, 10 из которых запрещены в России, в шести видах сельхозпродукции 33 производителей из Турции и Ирана.



«В связи с вышеизложенным Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турецкой Республики и Исламской Республики Иран на территорию Российской Федерации небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, а в связи с неоднократными нарушениями с 17.11.2021 — ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, с 02.12.2021 — ввоз перца иранского происхождения, с 10.12.2021 — ввоз винограда турецкого происхождения. В результате принятых мер не допущено к ввозу на территорию Российской Федерации около 60 тысяч тонн винограда и более 10 тысяч тонн гранатов из Турции», — отмечается в сообщении.

