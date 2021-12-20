FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -12
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Роспотребнадзор ограничил ввоз опасных турецких фруктов

9
Печать

Роспотребнадзор отчитался о выявлении опасной продукции и приостановке ввоза перца, гранатов и винограда из Турции. Об этом ведомство сообщает 20 декабря.

За период с 27 октября по 7 декабря специалисты нашли 12 пестицидов, 10 из которых запрещены в России, в шести видах сельхозпродукции 33 производителей из Турции и Ирана.

«В связи с вышеизложенным Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турецкой Республики и Исламской Республики Иран на территорию Российской Федерации небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, а в связи с неоднократными нарушениями с 17.11.2021 — ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, с 02.12.2021 — ввоз перца иранского происхождения, с 10.12.2021 — ввоз винограда турецкого происхождения. В результате принятых мер не допущено к ввозу на территорию Российской Федерации около 60 тысяч тонн винограда и более 10 тысяч тонн гранатов из Турции», — отмечается в сообщении.

В октябре ведомство запретило ввоз четырёх видов пищевой продукции, выпущенной в Китае. В них нашли ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве до 20 % при нормативе менее 0,9 %.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Delon
Наш ответ на турецкие дроны Bayraktar.
Вася Теркин
А помидоры?
Андрей_78
Сейчас цены до потолка подпрыгнут.

Странно, что запрещают веерно. Каждая поставка идет через лабораторию - выборочно и запрещали б.
Зачем всех под одну гребенку
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний