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Платье, как у диснеевской принцессы, и золото российской эстрады. Миллиардер Михаил Гуцериев выдал замуж свою дочь

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Российский миллиардер Михаил Гуцериев выдал замуж свою единственную дочь, 30-летнюю Софью. Торжество с размахом прошло в столичном Гостином дворе.

Каким был бюджет мероприятия, остается только догадываться — свадьбу сына миллиардера — Саида Гуцериева и Хадижи Ужаховой — журналисты оценивали в сумму около миллиарда долларов. Это не опечатка, хотя, рассчеты журналистов никто не проверял и не подтверждал.

Первые фото и видео со свадьбы Софьи появились в соцсетях 19 декабря.

Благодаря Instagram, можно увидеть гигантских размеров торт, сияющее платье со шлейфом, а также весь цвет российской эстрады — Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Николая Баскова, Стаса Михайлова и даже танцующего лезгинку Григория Лепса.

Михаил Гуцериев по итогам 2020 года занял 60 место в рейтинге богатейших россиян. Его состояние, по данным журнала Forbes, составляет 2,5 млрд долларов. 63-летний бизнесмен занимает должность председателя совета директоров группы «Сафмар», в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», пенсионные фонды АО «САФМАР», радиовещательный холдинг «Krutoy Media», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и другие.

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Комментарии (23)

Dimus
Что-то мне подсказывает, что негосударственный пенсофонд "Сафмар" покажет отрицательную доходность по итогам управления активами по итогам этого замечательного 2021 года.
Капитан Очевидность2
"выдал замуж свою единственную дочь, 30-летнюю Софью"

Что-то засиделась принцесса в девках.
266949789
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. С.амой очень стыдно.
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