Платье, как у диснеевской принцессы, и золото российской эстрады. Миллиардер Михаил Гуцериев выдал замуж свою дочь

Российский миллиардер Михаил Гуцериев выдал замуж свою единственную дочь, 30-летнюю Софью. Торжество с размахом прошло в столичном Гостином дворе.
Каким был бюджет мероприятия, остается только догадываться — свадьбу сына миллиардера — Саида Гуцериева и Хадижи Ужаховой — журналисты оценивали в сумму около миллиарда долларов. Это не опечатка, хотя, рассчеты журналистов никто не проверял и не подтверждал.
Первые фото и видео со свадьбы Софьи появились в соцсетях 19 декабря.
Благодаря Instagram, можно увидеть гигантских размеров торт, сияющее платье со шлейфом, а также весь цвет российской эстрады — Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Николая Баскова, Стаса Михайлова и даже танцующего лезгинку Григория Лепса.