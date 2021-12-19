Мужчина в Москве насмерть забил жену и тёщу

Тела матери и дочери нашли в квартире на Каширском шоссе в столице. Женщин забили до смерти. По подозрению в преступлении разыскивают зятя погибшей пенсионерки.



Как уточнили в пресс-службе столичного Следственного комитета 19 декабря, возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Женщины — 1972 и 1936 года рождения.



Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, предварительно, причиной трагедии стал бытовой конфликт. Мужчина забил насмерть свою жену и ее мать, после чего скрылся с места преступления. Ведется розыск.

