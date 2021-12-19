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Мужчина в Москве насмерть забил жену и тёщу

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Тела матери и дочери нашли в квартире на Каширском шоссе в столице. Женщин забили до смерти. По подозрению в преступлении разыскивают зятя погибшей пенсионерки.

Как уточнили в пресс-службе столичного Следственного комитета 19 декабря, возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Женщины — 1972 и 1936 года рождения.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, предварительно, причиной трагедии стал бытовой конфликт. Мужчина забил насмерть свою жену и ее мать, после чего скрылся с места преступления. Ведется розыск.

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Комментарии (10)

Brevnault
А так все мирно начиналось, по-семейному: - не ходи дома без маски, окаянный! Всю молодость мою погубил! Мама, ты только посмотри на него!
hal9000
Щас найдут..буквально пару часов ему осталось..в Моркве менты быстро работают..Москва то по большому счету деревушка та еще...правда что то подозрения что это не москвич..
M.Kvartin
Вот чем Москва отличается от Питера... В Питере еще и расчленил бы!
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